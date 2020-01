La chirurgie bariatrique, utilisée pour sa capacité à aider les patients obèses à perdre du poids, peut également permettre une amélioration significative de la maladie non alcoolique du foie (stéatose hépatique non alcoolique) d'après les résultats d'une étude dévoilée à la Digestive Disease Week.

Les chercheurs de l'Université de Floride du Sud ont comparé les biopsies du foie de 152 patients obèses, au moment de la procédure bariatrique et une seconde fois 29 mois après.

En examinant les biopsies préopératoires, les chercheurs ont identifié les malades avec des manifestations au niveau cellulaire de la maladie non alcoolique du foie, en particulier, des dépôts de graisse et l'inflammation du foie.

Ces types de dommages peuvent entraîner une fibrose et une cirrhose du foie, qui peuvent être mortelles. Ils ont constaté que la chirurgie bariatrique a permis de diminuer l'inflammation du foie et a inversé la fibrose du foie à un stade précoce. Elle a aussi favorisé l'épaississement et la cicatrisation des tissus du foie en réduisant les dépôts de graisse de cet organe. La chirurgie bariatrique efficace pour traiter les hépatiques non alcooliques

Après avoir examiné des biopsies post-opératoires, ils ont constaté que la chirurgie bariatrique a entraîné des améliorations pour ces patients. Dans les biopsies post-opératoires, les chercheurs ont remarqué que les dépôts de graisse sur le foie ont diminué pour 70% des patients. L'inflammation a également été réduite pour 74% d'entre eux, et la stéatohépatite (une surcharge en graisse du foie) résolue dans 88%. «Nous sommes au cœur d'une épidémie d'obésité qui peut conduire en plus à une épidémie de maladies non alcooliques du foie » a déclaré le Dr Murr, chercheur principal de l'étude, professeur de chirurgie. Si la chirurgie bariatrique est un outil pour la lutte contre l'obésité, elle pourrait également aider à traiter la maladie hépatique généralisée. »

« Nos résultats suggèrent que les professionnels de santé devraient envisager la chirurgie bariatrique comme le traitement de choix pour les hépatiques non alcooliques chez les patients atteints d'obésité sévère. »