Vous ne rendez pas service à un bébé en étant gaga devant lui. Parlez-lui comme à une vraie personne, cela favorisera son développement cérébral.

Pas la peine de simuler le langage monosyllabique de bébé quand vous en voyez un, celui-ci vous remerciera si vous vous adressez à lui d'égal à égal. Eh oui, si vous le considérez comme un adulte en ayant une vraie conversation (certes un peu limitée) avec lui, son intelligence en sortira grandie. Des chercheurs de l'Université Florida Atlantic aux Etats-Unis assurent que pour son bon développement cérébral, le bébé exige non seulement un langage châtié mais aussi un vocabulaire de qualité. "La parole doit être riche et complexe, a insisté la psychologue Erika Hoff, psychologue à l'université Florida Atlantic, lors de la conférence annuelle de la Société américaine pour le progrès de la science. Il ne s'agit pas seulement d'emmagasiner du vocabulaire, il faut aussi que ce vocabulaire soit de qualité".

Les chercheurs vont plus loin en indiquant que le niveau de langage des parents utilisé pour parler à bébé aurait un impact sur sa réussite scolaire future. Et les enfants issus d'un milieu plus défavorisé seraient davantage pénalisés.

Le docteur Noble, neurologue et pédiatre à l'Université de Columbia a fait ce constat en comparant les cerveaux d'enfants défavorisés et ceux d'enfants issus d'un niveau de vie élevé.

Résultat, les premiers, issus d'un milieu où la parole est moins élaborée, s'avèrent moins bons en classe que les seconds. Ces différences entre les enfants de niveaux sociaux distincts seraient également visibles au niveau cérébral. En vieillissant, les régions du cerveau associées au développement de la parole sont plus sollicitées chez les personnes issues d'un milieu favorisé.