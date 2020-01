La violente tempête qui s'abat depuis jeudi sur l'Etat de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, a fait au moins trente morts et dix-sept disparus, a annoncé samedi la Défense civile.

Selon ce nouveau bilan (le précédent faisait état de onze tués), ces intempéries exceptionnelles ont en outre fait sept blessés et déplacé plus de 3.500 personnes dans une trentaine de ville touchées.

Les personnes décédées ont été victimes de glissements de terrain et de la destruction de maisons causés par des inondations et des précipitations record. Les images des télévisions locales montrent des éboulements, des maisons ensevelies, des arbres et des poteaux électriques arrachés, des rivières en crue et des quartiers inondés par cette tempête, qui touche aussi les Etats voisins de Rio et d'Espirito Santo.

Vendredi, deux enfants et deux adultes ont perdu la vie dans l'effondrement de deux habitations à Ibirite.

Deux autres personnes ont péri dans l'écroulement d'habitations dans le quartier de Vila Bernardete, à Belo Horizonte, capitale de l'Etat de Minas Gerais. Quatre autres personnes sont mortes à Belo Horizonte, et une à Contagem. L'Institut national de météorologie a indiqué avoir enregistré en 24 heures les précipitations les plus fortes jamais mesurées depuis le début des mesures il y a 110 ans.

Entre 09H00 jeudi et 09H00 vendredi, 171,8 millimètres de pluie ont été enregistrés à Belo Horizonte, un record.

Les pluies se sont poursuies samedi.

Il y a une semaine, six personnes étaient mortes à la suite d'inondations et glissements de terrain causées par des pluies diluviennes dans l'Etat d'Espirito Santo, dans le sud-est du Brésil.