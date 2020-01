Les migrants ont été secourus par le navire humanitaire, affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières (MSF), au cours de plusieurs opérations au large de la Libye, selon les médias.

Le sauvetage le plus récent s'est déroulé, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la zone de secours et de recherches (SAR) de Malte où 72 migrants se trouvaient à bord d'une embarcation surpeuplée. Depuis l'été 2018, succédant à l'Italie qui assurait auparavant ce rôle, les garde-côtes libyens sont chargés par l'Europe de coordonner les sauvetages dans une vaste «zone de recherche et de secours» dépassant leurs eaux territoriales. En 2019, l'Organisation internationale des migrations (OIM) a recensé 1283 décès connus en Méditerranée.

Au moins 19164 migrants auraient péri dans les flots au cours des cinq dernières années.