Plus de 17.000 oiseaux migrateurs représentant plus de 15 espèces différentes ont été dénombrés au niveau du lac Fetzara et les marécages de la région de Boussedra, dans la wilaya d’Annaba, au cours de l’opération de dénombrement hivernal, apprend-on dimanche auprès de la conservation des forêts.

S’inscrivant dans le cadre d’une opération régionale de suivi de l’avifaune migratrice dans les wilayas du Nord-est du pays, ce dénombrement a été mené sur le lac Fetzara, classé zone humide Ramsar, s’étendant sur 13.000 ha et les marécages occupant près de 5 ha de la région de Boussedra, a précisé la même source.

Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac Fetzara, plus de la moitié, soit près de 8.000, sont des canards siffleurs, a indiqué la même source qui a relevé que 2.000 oiseaux ont été comptés sur les marécages Boussedra dont 800 érismatures à tête blanche, une espèce de petit canard à large bec plat et bleu protégée.

L’opération de dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs de la région du Nord-est algérien a concerné 13 sites à travers les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Skikda, par le biais des conservations des forêts et constitue un indicateur de «l’état de santé» de la biodiversité, est-il noté.