Seize (16) détachements de renfort et de première intervention de la Protection civile relevant de plusieurs wilayas du pays ont été mis en alerte, suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi dernier dans la wilaya de Jijel, indique dimanche la Protection civile dans un communiqué.

Il s'agit des wilayas de Batna, Constantine , Oum El Bouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Bejaia, Skikda, Mila, Bouira, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Médéa et Djelfa, note la même source, précisant que cette mise en alerte s'inscrit «dans le cadre de l’application du programme d’action tracé par la Direction générale de la Protection civile pour l’exercice 2020 et suite à la secousse tellurique enregistrée le 24 janvier 2020 à 8h24mn qui a touché la wilaya de Jijel».

Pour rappel, Jijel a été secouée par un tremblement de terre de magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte de Richter sans faire de victimes ni de dégâts. Par ailleurs et en vue de préparer ses effectifs à faire face aux situations d’urgence et de catastrophe, la Protection civile a décidé d’organiser deux exercices au niveau des wilayas de Bouira et Batna, du 25 au 28 janvier 2020, visant à «tester les capacités de réponse de ses détachements de renfort et aux premières interventions lors de la survenue d’événements majeurs».

Cette man£uvre a pour objectif de «maintenir en permanence l’état de pré-alerte des détachements, tester leur réactivité et mettre leurs effectifs à l’épreuve du terrain en matière d’organisation (campement, autonomie alimentaire, logistique et adaptation aux nouvelles techniques opérationnelles, acquises lors des cycles de formations spécialisées)».

La Protection civile rappelle que ses renforts sont des détachements autonomes composés de 80 éléments tous grades confondus, dotées de «matériels et d’équipement logistiques consistants» et comprenant plusieurs spécialités dont le sauvetage déblaiement, sauvetage en milieu périlleux, brigade cynotechnique, plongeurs, cellule d’intervention chimiques, radiologique et biologique.