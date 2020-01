Une douzaine de communes de la wilaya d’Oran est touchée par une perturbation dans l’alimentation en eau potable (AEP), suite à une panne, survenue dimanche, au niveau de la conduite du système «MAO», indique un communiqué de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR).

«Il s’agit d’une grande panne» qui touche la conduite du MAO qui assure l'acheminement de l’eau de la grande station de l’eau de mer d’El Mactaa, pour approvisionner la partie est de la wilaya d’Oran, a souligné la chargée de la communication de la SEOR Amel Belghor, ajoutant qu’il n’est pas possible de se prononcer sur le délai pour rétablir le réseau concerné par cette panne avant de faire son diagnostique exacte.

Les perturbations touchent 12 communes, à savoir Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi Benfriha, Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, Ain Elbia, Mersa El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis.

La réparation de cette panne sera lancée incessamment, et la SEOR, saisira l'occasion pour effectuer des travaux de maintenance prévus pour le mois prochain, ainsi en prévision du mois sacré «Ramadhan» et de la saison estivale, a précisé la même source.