L'Association «Tawasul» pour le tourisme et le développement de la wilaya de Mila vient de la lancer l’initiative «Connaissez votre wilaya et faites-la connaître» pour encourager le tourisme local, a-t-on appris samedi de son vice-président, L’hacen Belkheir.

L’association «tawasul» veut par le biais de cette initiative faire connaître les atouts touristiques de la wilaya de Mila, aussi bien dans leur dimension historique que naturelle, selon la même source qui a rappelé que cette région recèle de nombreux sites archéologiques qui témoignent des civilisations qui se sont succédées en Algérie depuis l’antiquité. «La wilaya de Mila se distingue également par des sites naturelles d’une beauté époustouflante qui mériteraient d’être valorisés et davantage connus par les enfants de la wilaya et ceux des autres régions», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs expliqué que l’initiative «Connaissez votre wilaya et faites-la connaître est mise en £uvre à travers des sorties touristiques au profit des membres de l’association et du grand public. Ainsi pour la première sortie, organisée en coordination avec le bureau local de l'Office National de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels Protégés, prés d’une vingtaine de personne ont pu visiter la vieille ville de Mila datant de l’époque romaine et la mosquée Sidi Ghanem, qui est l’une des plus anciennes mosquées du Maghreb, avant de se rendre à une dizaine de kilomètres au sud la commune d’Ahmed Rachedi, pour visiter les chutes de Tamda. Selon Belkheir, les prochaines sorties seront annoncées sur les réseaux sociaux et programmées de manière permettant à toutes les franges de la société d'en profiter.

L’association «Tawasul» vise également à travers cette initiative à encourager les agences de tourisme à organiser des visites des sites archéologiques et naturels de la wilaya de Mila pour booster le tourisme dans la région et l’économie locale.