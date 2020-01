Le musée agricole de Sidi Bel Abbès est invité à prendre part à la manifestation des musées universels qui se tiendra en mars prochain en grande Bretagne a-t-on appris de son responsable, en marge du salon international de l’agriculture qui a pris fin samedi à Oran .

Ghalem Sardi a indiqué que le musée agricole basé au rectorat de l’université de Sidi Bel-Abbès «Djillali Liabés» a reçu une invitation de l’Association internationale des musées d'agriculture pour prendre part à la manifestation des musées universels prévu en Grande Bretagne en mars prochain.

Cette participation du musée de Sidi Bel-Abbès, reconnu au niveau de l’Association internationale des musées d'agriculture (AIMA) et de la Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural, permettra de présenter et faire connaître cet espace premier du genre au niveau national et deuxième en Afrique, a souligné M.

Sardi, l’initiateur de la création de ce musée.

Cet établissement conserve plus de 17.000 pièces et dispose de trois divisions, la première concernant les semences, les insectes et les feuilles, la deuxième est la maison de l’agriculteur qui met en exergue le quotidien de l’agriculteur ancien et la troisième est reservée aux différents matériels utilisés en agriculture dont les grands engins, a fait savoir cet agronome et universitaire.

Créé en 2004, ce musée draine de nombreux visiteurs dont des personnalités, des universitaires étrangers, des étudiants et des élèves et organise à travers les universités du pays des manifestations à caractère agricole. Le même intervenant a appelé à prendre en considération ce musée dont le siège est exigu ne lui permettant pas d’exposer et de jouer son rôle éducatif surtout qu’il est une destination des élèves.

Le musée agricole de Sidi Bel-Abbes a accueilli lors de sa participation au Salon International de l'agriculture d'Oran, un grand nombre d'élèves, de professeurs d'université et d'étudiants qui ont pris connaissance de ses collections et du merveilleux patrimoine documentant le développement de l'agriculture en Algérie. La cinquième édition de ce salon international de quatre jours, organisée par l'agence «Exposium Events», a enregistré la participation d’une cinquantaine d'exposants algériens et une entreprise tunisienne et l'affluence d'environ 8.000 visiteurs, selon les organisateurs.