La direction générale des Douanes algériennes procédera le 26 janvier 2020, au lancement de son nouveau site électronique à l'occasion de la journée internationale de la douane (JID), a indiqué jeudi un communiqué de cet organe.

A l'occasion de la célébration de la JID, coïncidant avec la date de création de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD), la direction générale des Douanes algériennes organisera plusieurs activités, au niveau de la Salle des conférences de la wilaya de Tipasa, dont la projection d'un documentaire sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire et les pays d'origine des marchandises, outre la signature d'une lettre de notification adressée au Secrétaire général de l'OMD portant acceptation par l'Algérie de la recommandation relative aux décisions anticipées en matière de classement tarifaire et des pays d'origine des marchandises, précise la même source.

Outre la signature d'un protocole de coopération entre l'Inspection générale des Finances (IGF) et la direction Générale des Douanes, il sera procédé, par la même occasion, à la remise d'attestation de mérite, attribuées par les Douanes algériennes, ajoute le communiqué.

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de cette journée organisée sous le slogan «La durabilité au c£ur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète», le SG de l'OMD a mis en avant le rôle primordial de la douane dans la garantie d'un avenir durable pour tous à travers ses missions et sa présence permanentes aux frontières. Il a mis l'accent sur l'importance de faire face aux défis environnementaux, socioéconomiques et sanitaires, par l'intensification des efforts, valorisant la contribution des douanes dans l'édification d'une société sécurisée et protégée et ce à travers l'encouragement de l'innovation, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'interdiction de l'entrée de marchandises et de produits contrefaits, outre la lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le détournement de fonds. Mettant en avant la contribution des douanes dans la prospérité et la levée des restrictions commerciales pour aboutir à des sociétés équitables et inclusives, le responsable a fait savoir que le commerce international jouait un rôle important dans l'appui des sociétés et économies prospères et durables, en adoptant des mesures rigoureuses contre la fraude commerciale et l'évasion fiscale. Le rôle des douanes, a-t-il rappelé, consiste à protéger la planète et à garantir sa viabilité au profit des générations futures, ajoutant que les douanes pourront participer à la lutte contre les changements climatiques, tout en assurant une durabilité environnementale solide à travers la lutte contre le commerce illicite.