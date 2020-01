Le président du Mouvement de la société pour lapaix (MSP), Abderrezak Mokri, a affirmé, vendredi à Alger, que son partiparticipera au processus de réformes nationales à travers la formulation de»propositions subjectives et constructives» à même de contribuer à laréalisation de l'entente nationale et du développement global dansdifférents domaines.

«Le MSP sera un partie prenante dans le dialogue collectif consacré auprocessus de réformes nationales auxquelles a appelé le Président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune, en vue de l'édification d'une Algérienouvelle conformément au référentiel du communiqué du 1er novembre servantl'intérêt de tous notamment les générations futures», a fait savoir M.Mokri dans une allocution prononcée lors des travaux de la 4e sessionordinaire du conseil national consultatif, soulignant l'importance del'amendement de la Constitution et l'actualisation de toutes les autreslois.

Il a affirmé, dans ce cadre, que son parti politique contribuera, auxcôtés des parties concernées, à «l'enrichissement de la Constitution àtravers la formulation de proposition relatives essentiellement à la naturedu régime politique et la majorité parlementaire, la régularité et latransparence des élections et la lutte contre la corruption, outre le rôlede la société civile, la création d'associations, l'indépendance de lajustice, la liberté de l'expression et l'ancrage des principes decitoyenneté et d'une véritable démocratie».

Evoquant le Hirak populaire, le président du MSP a mis en avant lesrésultats réalisés par ce Mouvement, appelant au rejet de la haine, durégionalisme et du racisme, outre de renforcer l'unité nationale.

Il a souligné la nécessité d'adopter une vision globale pour renforcer lacohésion sociale et préserver l'histoire, la culture et la civilisation dela Nation, mettre fin au régionalisme et renforcer l'appartenancemaghrébine, arabe et islamique et £uvrer en faveur du renforcement dupartenariat avec l'Afrique et avec les autres pays au service des intérêtscommuns.

Par ailleurs, M.Mokri a insisté sur la nécessité de poursuivre lalutte contre la corruption qui s'est infiltrée, au cours des dernièresannées, dans tous les domaines et les secteurs, soulignant que

«l'éradication de ce phénomènes dangereux, qui nécessite beaucoup de tempset la conjugaison des efforts de toutes les compétences et les hommesfidèles et intègres.

Concernant le volet économique, il a souligné l'importance «de lacontribution de tous pour réaliser le développement global et £uvrer pouréviter la dette et renforcer et consolider les entreprises économiques etsoutenir l'investissement locale et externe, et la création des postesd'emploi et la lutte contre la pauvreté et la marginalisation à travers laprésentation de visions et de projets claires et étudiés ainsi quel'exploitation des compétences et le renforcement de la bonne gouvernance.Par ailleurs, M. Mokri a insisté sur la nécessité de préserver lasécurité et la stabilité du pays des menaces extérieures, saluant lesinitiatives pacifiques de l'Algérie visant à trouver une solution à lacrise libyenne dans le cadre d'un dialogue pacifique unissant les libyens.

Le mouvement El Islah est prêt à participer aux ateliers des grandes réformes (Ghouini)

Le président du mouvement «El Islah», Filali Ghouini a fait part, samedi à Oran, de la volonté de son mouvement de participer aux grands ateliers de réforme et à leur tête la réforme constitutionnelle. M. Ghouini a affirmé, lors de la réunion du conseil de coordination régional ouest de son parti, que son mouvement est prêt à participer «avec efficacité et responsabilité aux différents ateliers des grandes réformes et à leur tête la réforme de la constitution, afin que la prochaine constitution soit la constitution de l’Algérie et pour tous les algériens». «Nous serons présents avec nos idées, nos positions, nos propositions et tout ce que nous avons accumulé comme expérience politique et ce que nous avons appris auprès des citoyens et citoyennes lors de rencontres, afin de contribuer à l'élaboration d'une Constitution qui répond aux attentes de la société et aux revendications légitimes soulevées dans le hirak et exprimées par la classe politique», a-t-il déclaré, affirmant que le mouvement «El Islah» est prêt et adhère à cette grande entreprise de réforme constitutionnelle.

Concernant le projet de loi criminalisant les aspects de racisme et de haine, il a souligné que «le discours en Algérie doit évoluer, cultiver l’espoir chez les Algériens, traiter la réalité avec objectivité et susciter l’ambition chez les jeunes cadres algériens», insistant, à ce propos, sur la nécessité de recadrer les espaces des réseaux sociaux dont certaines pages se sont transformées en attaques contre les valeurs et les symboles de la nation, de l’identité algérienne et autres». Par ailleurs, il a fait savoir que le mouvement «El Islah» valorise les décisions d’apaisement général et les consultations politiques d’aller vers le dialogue avec les différents acteurs de la scène politique nationale. Filali Ghouini a éxhorté les présidents des bureaux de wilaya de son mouvement à coordonner avec les autres acteurs du pays et les composantes de la sphère politique local pour l’ouverture de discussions et de consultations et faire part des idées qui peuvent être présentées comme propositions, une fois que la première mouture de la réforme de la constitution est prête.

L'amendement de la Constitution, est le socle d'une nouvelle vie politique dans le pays (El-Karama)

L'amendement prévu de la Constitution «constitue le socle sur lequel repose le processus de la nouvelle vie politique du pays», a affirmé samedi à Ouargla le président par intérim du parti El-Karama, Mohamed Daoui.

«La révision prévue de la Constitution prônée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue le socle sur lequel repose le processus d’une nouvelle vie politique dans le pays», a souligné M. Daoui lors d’une conférence de presse animée à la maison de la presse Abdelhamid Nedjah d’Ouargla, en présence de représentants de la presse locale.

Le président par intérim du parti El-Karama s’est, dans ce cadre, félicité du contenu de la dernière conférence de presse du Président de la République, qui avait abordé une série de questions nationales, dont l’ancrage d’une nouvelle vision pour la promotion de l’économie nationale, les start-up et l’investissement en général. Mettant en valeur la décision du Président de la République portant préparation d'un projet de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et de discours haineux, M. Daoui a mis en exergue les efforts menés pour rendre la place qui sied à l’Algérie à l'échelle internationale, à la faveur d’intenses activités de la diplomatie nationale, dont l’Algérie est devenue, a-t-il dit, «la destination de la diplomatie internationale».

S’agissant des assemblées élues locales et nationales, le président par intérim du parti El-Karama a estimé que ces dernières «sont incapables d’assumer leurs missions en direction du peule», précisant qu’elles doivent être «dissoutes et élire des assemblées représentant véritablement la volonté du peuple algérien».

Le parti El-Karama, a-t-il indiqué par ailleurs, «valorise l’initiative portant élaboration d’une loi visant à atténuer les accidents de la route qui endeuillent des familles, notamment dans les régions du Sud». Concernant le volet d’emploi, le président par intérim du parti El-Karama a appelé à prendre en charge le dossier qui, a-t-il estimé, connaît «des violations flagrantes» ce qui requiert, a-t-il dit, «l’intervention des hautes instances du pays pour répondre aux attentes des citoyens qui fondent de larges espoirs sur la nouvelle République.

Le parti de l'Alliance des forces nationales appelle à «mettre un terme aux intermédiaires dans l'exploitation des terres agricoles»

Le président de l'Alliance des Forces nationales (AFN), Nacir Anane, a appelé samedi dans la commune de Salah Bey (wilaya de Sétif) à «mettre un terme aux intermédiaires, propriétaires de biens et de licences d'exploitation de terres agricoles et d'investissements agricoles, qui procèdent à leur location''. Lors d'une conférence de presse tenue au siège de son parti dans la commune de Salah Bey, en présence de militants et de sympathisants de sa jeune formation politique, M. Anane a évoqué les vastes superficies agricoles de la région du Sud de Sétif, s'élevant à plus de 31.000 ha mais qui demeurent «inexploitées'', suggérant que celles-ci soient accordées en exploitation à des jeunes sans emploi. S'agissant de sujets suscitant l'intérêt de l'opinion publique, le président de l'AFN a abordé celui du gaz de schiste, soutenant à ce propos que «l'intérêt du pays doit être pris en considération'', ajoutant que «le gaz de schiste doit être exploité de manière scientifique en confiant cela à des experts dans ce domaine, tout en gardant ce dossier loin des conflits politiques''. Dans un autre registre, le chef de l'Alliance des forces nationales a salué les efforts du président Abdelmadjid Tebboune en vue de renforcer et soutenir le secteur de communication. M. Anane a souligné, dans ce contexte, que son parti «soutient les efforts du président de la République pour développer et renforcer le secteur des médias'', qu'il a qualifié de «miroir des peuples, révélateur de la vérité et solide pilier sur lequel repose la construction d'un Etat de droit''. A cet effet, le président de l'Alliance des forces nationales a loué la récente rencontre ayant réuni le président de la République avec des représentants des médias publics et privés, relevant «les nombreux effets positifs que les citoyens peuvent tirer de l'indépendance des médias, dans un cadre juridique garantissant les droits de tous et contribuant à jeter les fondements de la démocratie tant convoitée». Parmi les objectifs de sa formation politique, M. Anane a affirmé que l'AFN «milite pour valoriser le militantisme politique pour en faire l'un des plus importants critères préalables à une adhésion partisane loin de toute forme d'exclusion politique».

RND : Le prochain congrès sera une épreuve pour franchir une nouvelle ère (Mihoubi)

Le secrétaire général par intérim du partiRassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a affirmé,vendredi à Alger, que le prochain congrès prévu mars prochain sera «uneépreuve pour franchir une nouvelle ère dans le cadre d'une visionpermettant davantage d'interaction avec les différentes variantes queconnait le pays».

S'exprimant lors de l'installation de la commission nationale pour lapréparation du congrès extraordinaire du parti, M. Mihoubi a précisé que leprochain congrès sera également une épreuve pour franchir une nouvelle èredans le cadre d'une vision permettant davantage d'interaction avec lesdifférentes variantes que connait le pays, populaires notamment».«Ce congrès apportera un plus en attirant les jeunes forces politiques», amis en avant M. Mihoubi, soulignant que le RND «projette d'aller le plusloin possible afin de présenter des nouveaux concepts pour se rapprocherdes milieux populaires».

Dans le même sillage, le SG par intérim a souligné que «sa formationenvisage se repositionner aux côtés du peuple en toute liberté recourant àl'autocensure, chose qui sera démontrée durant le congrès».«Le RND devrait être capable de se transformer et d'interagir positivementavec les derniers développements que connait le pays», a-t-il poursuivi.Et d'ajouter «nous voudrons pas d'un parti dont l'activité se limite à laparticipation aux échéances électorales mais plutôt une formation politiquequi a une pensée activant tout au long de l'année».

«Des efforts sont consentis en vue de restituer la confiance entre lecitoyen et les institutions de l'Etat et renouer des liens entre les deuxparties», a-t-il fait savoir, ajoutant que «le peuple doit être optimistequant au retour de l'Algérie à la place qui lui sied».«La concrétisation de cet objectif n'incombe pas sur le Président de laRépublique. C'est la responsabilité de toutes les institutions de l'Etat»,a souligné l'ancien ministre de la Culture.Mettant en exergue les efforts consentis par l'Etat en vue de rassurerl'opinion publique concernant l'amélioration progressive de la situation»,réaffirmant que son parti «tâchera à ce que l'Algérie renouera avec leprogrès dans tous les domaines».Concernant la révision de la Constitution, M. Mihoubi qualifie cettedémarche «d'étape positive importante, car nous voulons que les Algérienss'impliquent pour servir l'avenir des générations et de l'Algérie».S'agissant de la situation socioéconomique du pays, le SG par intérim duRND a indiqué qu'elle «suscite de grandes appréhensions chez tout unchacun». Le RND «attend la présentation du prochain plan d'action dugouvernement qui, nous espérons, est à même de relever les véritablesdéfis»

Dans ce cadre, M. Mihoubi a souligné que le rassemblement salue l'actionde la diplomatie algérienne visant à protéger la sécurité et la stabilitéde l'Algérie et aider les Libyens à surpasser leur crise.Au plan organisationnel, les membres de la commission de préparation duprochain congrès extraordinaire du rassemblement qui compte 184 membress'attellent à préparer la feuille de route du congrès et les rapports quiseront soumis au débat.La date de la tenue du congrès extraordinaire peut être avancée d'unejournée, soit les 18 et 19 mars prochain pour des raisonsorganisationnelles, selon M. Mihoubi.

Le PRA disposé à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle

Le président du Parti du Renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a affiché samedi à Alger la disponibilité de son parti à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à oeuvrer au rétablissement de la confiance du citoyen.

Le PRA «est disposé à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à la restauration de la confiance des Algériens, notamment des jeunes, et partant adhérer au projet du Président de la République à commencer par le dialogue auquel il a appelé», a-t-il déclaré à la presse en marge d'une réunion du Conseil national du PRA au Centre international de la jeunesse à Sidi-Ferruch (Alger). M. Bensalem a souligné, à ce propos, que le plus important pour sa formation politique était d'édifier une Algérie nouvelle, «l'Etat de droit et des institutions qui ouvre la voie à tous les Algériens et Algériennes sans exclusive, et qui lutte contre l'éradication de la corruption». Affirmant que les citoyens ont adhéré au projet du Président de la République, notamment après «la consultation de personnalités importantes et respectées de l'opinion publique, qui étaient marginalisées, ce qui a permis de constater la bonne volonté du Président pour un changement réel», M. Bensalem a estimé que le problème de l'Algérie «n'est ni financier ni économique mais lié, plutôt, à l'absence de confiance et à la marginalisation de compétences et de personnalités capables d'apporter un plus à notre patrie».

Il a fait savoir, à ce titre, que le PRA «prépare une plateforme d'action commune à laquelle participent toutes les élites, parmi les cadres et les jeunes du Hirak, des organisations politiques et de la société civile en vue de formuler des propositions et des solutions adéquates aux questions des jeunes.

Aïn Defla : Osmani appelle à fédérer les efforts pour faire sortir le pays de la situation difficile à laquelle il fait face

Le président du Parti la voix du Peuple (PVP), Lamine Osmani, a mis l’accent samedi à partir de Aïn Defla sur l’impératif de fédérer les efforts de tous les enfants du pays en vue de le faire sortir de la situation difficile à laquelle il est confronté. "En cette conjoncture particulièrement difficile en tous points de vue, l’Algérie a incontestablement besoin de tous ses enfants pour sortir de la crise à laquelle elle fait face et entrevoir l’avenir avec sérénité", a souligné M. Osmani lors d’un meeting populaire abrité par le centre culturel de Aïn Torki. Il a, dans ce contexte, fait remarquer que "l’heure ne doit pas être à l’invective mais à la formulation de propositions concrètes à même de fructifier le débat et, partant, permettre d’entrevoir des solutions à la sortie de la crise." Selon lui, il est indispensable de "bannir toute démarche hautaine dont les effets se sont, par le passé, avérés catastrophiques sur le pays", appelant à mettre le pays au-dessus de toute autre considération. Evoquant les difficultés socio-économiques dans lesquelles se débattent nombre de régions du pays, particulièrement les plus enclavées d’entre elles, Lamine Osmani a soutenu mordicus que "cette peu reluisante situation est le fruit de la répartition déséquilibrée des richesses du pays." Evoquant son parti, il a indiqué que celui-ci s’emploie à avoir un "prolongement" au sein de la population, observant que désormais, "seul l’amour du pays et la compétence doivent avoir droit de cité." A la fin de son meeting, le président du Parti la voix du Peuple a animé un point de presse dans lequel il a mis en exergue les vertus du dialogue indépendamment des convictions des uns et des autres. S'exprimant sur les consultations et les concertations lancées par le président de la République avec un certain nombre de personnalités politiques et de représentants de la société civile, M. Osmani s’est félicité de cette initiative à même, selon lui, de trouver des solutions concrètes à la sortie de la crise.