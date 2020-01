Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan entamera, aujourd’hui, une visite d'amitié et de travail en Algérie de deux jours, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

«En réponse à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Président turc, M. Recep Tayyip Erdogan entamera, dimanche, une visite d'amitié et de travail en Algérie de deux jours», lit-on dans le communiqué. Lors de cette visite, «les deux présidents auront des échanges sur les moyens et voies de renforcer des liens unissant les deux pays frères, l'élargissement des domaines de coopération bilatérale et de la concertation sur les questions internationales d'intérêt commun», conclut la même source.