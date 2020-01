Des groupes de citoyens, moins nombreux que d'habitude, sont sortis à Alger et dans d'autres villes du pays pour le 49ème vendredi consécutif, dans des marches pacifiques, brandissant les slogans habituels, entre autres, l'édification d'un Etat de droit et la consolidation de la démocratie.

A Alger et comme à l'accoutumée, les manifestants se sont rassemblés au niveau des lieux habituels du Hirak, à savoir la Place Maurice Audin, la Grande-Poste et le boulevard Colonel Amirouche, encadrés par un important dispositif sécuritaire, ont constaté des journalistes de l'APS. Les manifestants ont brandi des slogans, à travers lesquels ils ont réitéré leur appel en faveur de l'édification d'un Etat de droit, leur attachement à l'unité nationale ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption. Ce 49ème vendredi du Hirak intervient au lendemain de l'entrevue accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à des représentants de médias publics et privés. A cette occasion le chef de l'Etat a abordé un nombre de sujets qui intéressent l'opinion publique, soulignant que les consultations politiques en vue d'amender le texte fondamental du pays se poursuivront afin d'aboutir à une Constitution consensuelle et globale. Sur le plan économique, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une assise solide à même d'aboutir à une économie créatrice de richesses. Pour ce qui est des marches dans les autres wilayas, elles n'ont pas drainé beaucoup de monde comparativement aux précédents vendredis. C'est le cas à l'Est du pays où des manifestants, à Constantine, Oum El Bouaghi et Mila ont appelé au "changement", à "la consolidation de lÆEtat de droit" et "la liberté de la presse". A l'Ouest, les manifestants, qui sont sortis à Oran, Mostaganem et Tlemcen, ont réitéré les slogans habituels, alors qu'aucune manifestation nÆa été enregistrée dans les autres wilayas de l'Ouest. Dans les wilayas du Centre, à Blida, Médéa, Chlef et Ain Defla les manifestants, dont le nombre a considérablement reculé, ont appelé à poursuivre la lutte contre la corruption, engager des réformes politiques et à libérer les détenus arrêtés lors des marches précédentes.