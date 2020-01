Le président de Dijon FCO (Ligue 1 française de football) Olivier Delcourt, a confirmé ses discussions pour engager le milieu offensif international algérien de l'Olympiakos (Div.1 grecque) Yassine Benzia, à titre de prêt.

«On est en discussions pour un prêt avec option d'achat. On est très intéressé depuis très longtemps. C'est un très bon joueur qui souhaite venir ici et qui ne joue pas beaucoup à l'Olympiakos. Il faut trouver un accord avec Lille car il lui reste un an et demi de contrat.

J'espère que d'ici au début de semaine, lundi ou mardi, il sera à Dijon», a indiqué le patron du DFCO, cité samedi par la presse locale. Benzia (25 ans) avait rejoint le club grec l'été dernier en provenance de Lille OSC (Ligue 1/ France) à titre de prêt pour une saison avec option d'achat. Toutefois, son aventure avec l'Olympiakos, où évolue également l'attaquant international algérien Hilal Soudani, s'est avérée un flop, puisqu'il compte neuf apparitions seulement cette saison, toutes compétitions confondues.

Après un passage raté en Turquie à Fenerbahçe la saison précédente et un manque de temps de jeu lors de l'actuel exercice avec le club d’Athènes, le retour de Benzia en France est imminent, ce qui pourrait de nouveau lui ouvrir les portes de la sélection algérienne, lui qui n'avait pas été retenu pour la dernière CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte. Au terme de la 20e journée de Ligue 1, la formation de Dijon reste menacée par la relégation en occupant la 16e place au tableau avec 21 points, soit trois longueurs de plus seulement sur le premier relégable Amiens (18e, 18 pts).