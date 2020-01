Le Paradou AC, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), devra impérativement s'imposer dimanche face aux Ivoiriens du FC San Pedro, pour espérer atteindre les quarts de finale, en match prévu au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00) dans le cadre de la 5e journée (Gr. D).

Sévèrement battu lors de la précédente journée à Aba (Nigeria) par Enyimba (4-1), le PAC (3e, 4 pts), dos au mur, n'aura plus droit à l'erreur, d'autant plus qu'il va livrer un duel à distance avec le club nigérian (2e, 6 pts) qui reçoit la formation marocaine de Hassania Agadir, solide leader avec 10 points et qui n'aura besoin que d'un seul point pour valider son billet pour le prochain tour.

Un éventuel faux-pas, cumulé à une victoire d'Enyimba, sera synonyme d'élimination pour Paradou, dont il s'agit de la première participation continentale de son histoire.

L'entraîneur portugais du PAC, Francisco Alexandre Chalo, devra trouver les mots pour remobiliser ses troupes, suite à la défaite concédée jeudi à domicile face au CS Constantine (1-2), en mise à jour de la 13e journée de Ligue 1.

Un revers qui fait scotcher les «Académiciens» à une inquiétante 12e place au classement avec 18 points, soit trois longueurs de plus que le premier relégable, le NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).

De son côté, l'équipe de San Pedro (4e, 2 pts) joue sa dernière carte pour espérer revenir dans la course à la qualification, même si sa mission s'annonce d'ores et déjà difficile.

La dernière victoire décrochée en déplacement par les Pétrussiens, au terme de la phase aller du championnat ivoirien, sur le terrain de l'ASEC Mimosas (1-0), pourrait booster les coéquipiers de l'attaquant Adama Keita dans l'objectif de frapper un bon coup à Blida. Lors de la première manche disputée le 1er décembre dernier, le PAC avait tenu en échec San Pedro à Abidjan (0-0), à l'occasion de la journée inaugurale de la phase de poules.

Le point avant la 5e journée

Point du groupe D de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, avant le déroulement, dimanche, de la 5e journée :



Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir (Maroc) 17h00

Paradou AC (Algérie) - San Pedro (Côte d'Ivoire) 20h00



Classement : Pts J

1. Hassania Agadir 10 4

2. Enyimba 6 4

3. Paradou AC 4 4

4. San Pedro 2 4



Déjà joués :

San Pedro - Paradou AC 0-0

Hassania Agadir - Enyimba 2-0

Enyimba - San Pedro 1-0

Paradou AC - Hassania Agadir 0-2

San Pedro - Hassania Agadir 1-1

Paradou AC - Enyimba 1-0

Enyimba - Paradou AC 4-1

Hassania Agadir - San Pedro 3-0

Reste à jouer :

6e journée (2 février) :

Hassania Agadir - Paradou AC

San Pedro - Enyimba



NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Le programme

Programme des rencontres de la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévues dimanche (en heures algériennes) :



Groupe A :

17h00 : Pyramids FC (Egypte) - Enugu Rangers (Nigeria)

20h00 : Al-Masry (Egypte) - FC Nouadhibou (Mauritanie)

Groupe B :

17h00 : Horoya AC (Guinée) - Bidvest Wits (Afrique du Sud)

20h00 : Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr (Libye)

Groupe C :

14h00 : Esae FC (Bénin) - RS Berkane (Maroc)

14h00 : Zanaco (Zambie) - Motema Pembe (RD Congo)

Groupe D :

14h00 : Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir (Maroc)

20h00 : Paradou AC (Algérie) - San Pedro (Côte d'Ivoire)



NB : les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.