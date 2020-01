L'Espagne et la Croatie, respectivement vainqueurs de la Slovénie (34-32) et de la Norvège (29-28 a.p.) se rencontreront dimanche (15h30 GMT) en finale de l'Euro-2020 de handball pour un titre continental et une place pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Les Espagnols, champions d'Europe en titre, ont dominé leur demi-finale contre la Slovénie, malgré une grosse frayeur en toute fin de match, lorsque les coéquipiers du Barcelonais Jure Dolenec sont revenus à une longueur à une minute et demi du terme (33-32) après avoir accusé jusqu'à six buts de retard (23-17, 36e).

Mais Alex Dujshebaev a inscrit le but de la délivrance pour les Espagnols, pour éviter de donner une balle d'égalisation aux Slovènes, qui devront se contenter du match pour la médaille de bronze et aller chercher un deuxième podium continental après l'argent de 2004.

La première demi-finale a donné lieu à un incroyable scenario, fait de nombreux rebondissements, de deux périodes de prolongation (vingt minutes au total) et d'un but à trois secondes de la fin de Zeljko Musa pour offrir à la Croatie une troisième finale continentale après les défaites en 2010 contre la France et 2008 contre le Danemark.

Auteur d'une énorme partie, l'inusable Domagoj Duvnjak (31 ans) a inscrit huit buts, dont le jet de sept mètres pour sauver son équipe à la 70e minute et accrocher la seconde prolongation de deux fois cinq minutes.

Très logiquement, il a été nommé homme du match.

La rencontre avait pris une tournure très favorable pour les Croates au début de la seconde période, qui ont pris trois buts d'avance (15-12, 37e), avaient même une balle de plus quatre, arrêtée par l'excellent portier norvégien Torbjörn Bergerud.

C'est alors que Sagosen, intenable en début de match mais muet pendant une vingtaine de minutes, a pris les choses en mains pour la Norvège.

Les deux équipes se sont rendus coup pour coup et les dix buts de Sagosen n'auront pas suffi pour chercher une troisième finale sur les quatre derniers tournois majeurs pour la Norvège.

L'enjeu de la finale entre l'Espagne et la Croatie sera double puisque le vainqueur validera son ticket pour les Jeux olympiques à Tokyo (24 juillet-9 août) alors que le perdant sera contraint de disputer un ultime tournoi de qualification du 17 au 19 avril.