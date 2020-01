La championne d'Afrique de judo Amina Belkadi (DS Baba Hassen) a confirmé sa suprématie sur la catégorie des (-63 kg), en décrochant un 5 titre de championne d'Algérie, à l'issue de la finale disputée vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger) pour le compte de la 2e journée Championnat national individuel seniors.

La meilleure athlète féminine de l'année 2019 selon le sondage de l'APS, vainqueur par ippon en finale devant Yasmine Djellab (USM Alger), s'est dite "satisfaite" de son parcours lors de cette compétition qui a regroupé les meilleures judokates de sa catégorie.

"Cette année je trouve que la niveau a été moyen dans ma catégorie (-63 kg).

J'ai réussi à me hisser en finale sans trop de difficultés.

En finale face Djellab, une adversaire que je connais bien, mon expérience a joué un rôle important dans la gestion du combat, qui s'est concrétisé par un 5 titre de championne d'Algérie", a déclaré à l'APS la judokate du DS Baba Hassen.

"Cette victoire me motive davantage pour redoubler d'effort en vue d'une qualification aux Jeux olympiques 2020. Un objectif que j'espère réaliser", a-t-elle ajouté.

La deuxième finale du tableau féminin consacrée à la catégorie (-70 kg), a été remportée à la surprise générale par Sarah Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès) devant la multiple championne d'Algérie, Souad Bellakehal (GS Pétroliers).

"C'était ma quatrième finale face à Bellakehal et dieu merci j'ai réussi à décrocher la médaille d'or qui m'échappe depuis des années.

C'était un combat très intensif, mais j'ai tout donné sur le tatami pour décrocher ce titre", a déclaré Kerdjaj à l'APS.

Dans le tableau masculin deux finales se sont également disputées à l'occasion de cette 2e journée de compétition.

Dans la catégorie des (-81 kg), la médaille d'or est revenue à Abderahmane Laouar (GS Pétroliers) devant son coéquipier Mustapha Djaziri.

La deuxième finale masculine de la catégorie (-73 kg), a été remportée par Houd Zordani (COSB Oran) qui a battu Salah Hadjoudj (GS Pétroliers). Dans une finale très disputée Zordani a réussi un Ippon spectaculaire qui a exalté le public venu nombreux à la salle Harcha. "Je suis très content de mon parcours dans cette compétition, d'autant plus que je reviens d'une blessure aux côtes et que je suis monté dans la catégorie de poids. Je vais continuer à travailler très dur pour reconquérir le titre africain", a assuré Zordani.

La 3e et dernière journée de compétition, prévue samedi, sera consacrée aux poids lourds avec cinq finales au programme : (-78 kg, +78 kg) chez les dames et (-90 kg, -100 kg, +100 kg) chez les messieurs.