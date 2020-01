Une délégation Tunisienne déposera officiellement le 27 janvier en France, le dossier de candidature pour l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Dans un communiqué, relayé vendredi par l'agence TAP, le ministère des Affaires Culturelles a fait savoir que le dossier sera remis lundi auprès du Centre du Patrimoine International, au siège de l'Organisation onusienne à Paris, en présence de l'ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco, Ghazi Ghrairi.

Selon la même source, il s'agit d'une délégation de haut niveau qui réunit des responsables d'institutions en charge du patrimoine relevant du ministre des Affaires Culturelles ainsi que des membres de la société civile. Le ministre des Affaires Culturelles Mohamed Zinelabidine, cité par la TAP, a fait savoir que ce dossier qui obéit à des critères scientifiques et techniques, a été élaboré par des spécialistes dans le secteur du patrimoine.

En coordination avec l'ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco, le comité chargé du dossier a envisagé une nouvelle formule du dossier afin de lui offrir plus de chance à être inscrit sur la liste définitive de l'Unesco, a dit le ministre.