Le lancement de la fusée russe Soyouz-2 pour placer en orbite un satellite de télécommunications militaire Meridian-M a été reporté pour une durée indéterminée en raison de problèmes techniques, ont rapporté vendredi les médias russes.

Le lancement depuis le Cosmodrome de Plesetsk avait été précédemment reporté du 24 au 25 janvier. Vendredi, une source de l'industrie spatiale russe a déclaré à l'agence de presse Sputnik que "la fusée Soyouz-2 devra être retirée de la rampe de lancement et ramenée à l'installation d'assemblage et d'essai pour résoudre le problème qui a empêché le lancement". Le problème qui a causé le report a été découvert dans le troisième étage de la fusée et "le lancement a été reporté indéfiniment". En juillet dernier, l'armée russe a lancé une fusée porteuse Soyouz-2.1 avec un satellite de télécommunications Meridian, marquant le troisième lancement de la fusée Soyouz-2.1 depuis le Cosmodrome de Plesetsk en 2019.