Le paysage culturel de la semaine écoulée a été marquée par la tenue de plusieurs activités en lien avec la danse, la musique, la poésie, la littérature et les arts plastiques.

- "La Belle au bois dormant", une célèbre chorégraphie russe créée par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle, a été présentée lundi soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaieh par le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg.

- Inauguration, samedi au Musée d’art moderne d’Oran, d'une exposition collective qui a réuni les £uvres d'une trentaine de plasticiens.

- Une trentaine d'éditeurs prend part au 12e Salon Djurdjura du livre qui s'est ouvert samedi à Tizi-Ouzou à travers les différents établissements culturels de la wilaya.

- Des écrivains et poètes ont animé lundi à Tizi-Ouzou une rencontre sur la poésie populaire en marge du 12e Salon "Djurdjura du livre".

- Une exposition de photos et de textes retraçant le parcours et la vie de Matoub Lounès a été organisée vendredi au hall de la maison de la culture Tizi-Ouzou, à la mémoire du chanteur à l'occasion du 64e anniversaire de sa naissance coïncidant avec le 24 janvier.

- Le photographe autodidacte Omar Dib présente une vingtaine de clichés sur le site Séfar dans le parc du Tassili N'Ajjer, dans une exposition inaugurée samedi dans le hall de l'Hôtel Sofitel à Alger.

- Une exposition collective d'£uvres contemporaines sur le thème de la création abordée dans un style abstrait, a été inaugurée samedi à Alger par les plasticiens Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa Ouzzani.

- L’association culturelle Kounouz de Béchar a célébré mercredi le nouvel an amazigh, Yennayer, avec des médecins spécialistes cubains en exercice dans la wilaya à la clinique ophtalmologique régionale algéro-cubaine.

- La comédienne et costumière Loubna Belkacemi est décédée samedi dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya d’El Oued.