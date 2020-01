«Nous espérons entendre dans un proche avenir la reconnaissance de l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni, car nous avons entendu dire que le parlement britannique a recommandé cela au gouvernement, alors nous espérons que cela se produira», a déclaré M. Abbas.

Selon l'agence de presse palestinienne officielle WAFA, M. Abbas a remercié le prince Charles pour le soutien de son pays à la construction d'institutions palestiniennes et à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que pour son adoption du principe de la solution à deux Etats et sa position contre l'«accord du siècle». Pour sa part, le prince de Galles s'est déclaré heureux que le Royaume-Uni apporte une assistance aux Palestiniens sous diverses formes, remerciant M. Abbas de l'avoir invité dans le territoire occupé.

La visite du prince Charles est intervenue un jour après avoir assisté à un événement en Israël marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz, en Pologne.

Au cours des trois derniers jours, un grand nombre de dirigeants mondiaux, qui ont assisté à la cérémonie commémorative de l'Holocauste en Israël, ont aussi rencontré le président palestinien.