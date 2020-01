Le gouvernement nigérien a décidé vendredi en Conseil des ministres d'étendre l'état d'urgence au département de Filingué dans la région de Tillabéry (ouest), face à l'exacerbation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, ont rapporté samedi des médias, citant une source officielle.

L'état d'urgence est déjà en vigueur dans plusieurs départements de la région de Tillabéry, en raison de la menace terroriste qui affecte certaines de ses localités. «Cette situation s'est exacerbée par des attaques ciblées sur des installations militaires et des assassinats d'autorités coutumières», a précisé le gouvernement, cité par des médias, ajoutant que «le département de Filingué étant exposé à la même menace, le présent projet de décret est pris pour proclamer cette mesure dans le département dans le but de donner aux autorités administratives et aux Forces de Défense et de Sécurité déployées dans la zone, les pouvoirs nécessaires pour faire face à cette situation sécuritaire». Depuis près de six ans, cette partie du Niger fait l'objet d'attaques perpétrées par des groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d'Ansar Dine et d'autres groupes en activité depuis près de cinq ans dans le nord du Mali.