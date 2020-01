Le faire dormir dans la chambre des parents

De nombreux parents font le choix de mettre le lit de leur enfant dans leur chambre durant les premières semaines : ils sont ainsi plus vite auprès de leur tout-petit s'il se met à pleurer, ils entendent sa respiration rassurante, la maman est à côté de son bébé et peut l'allaiter plus facilement... D'autres parents font le choix de faire dormir d'emblée leur bébé dans sa propre chambre, laissant les portes ouvertes pour l'entendre à tout instant.

Ce que l'on sait. Après 3 mois, la vue du bébé s'améliore, il s'adapte peu à peu à son environnement, aux lumières, aux odeurs. Il commence à faire ses nuits. C'est souvent le bon moment... de lui donner sa place d'enfant : il a acquis de nouveaux repères qui lui permettent de franchir le pas et de rejoindre sa chambre.

Ce qui est vrai. Dormir seul, c'est appréhender la séparation avec l'adulte, dominer ses angoisses, se tourner vers l'extérieur, grandir. Entre 3 à 6 mois vient le bon moment pour quitter la chambre de Papa et Maman.

Ce qu'il est important de faire. Avoir un espace à soi, c'est important, mais c'est aussi un peu inquiétant. Passé du temps avec son bébé avant le coucher, ritualiser le moment de dormir avec une comptine ou une berceuse peut aider le bébé à s'installer dans le sommeil doucement, sereinement, dans sa chambre d'enfant. Un câlin, une chanson ou encore des mots doux murmurés à son oreille, tout est bon pour qu'il s'imprègne de l'amour parental et qu'il ressente un sentiment de sécurité.

Le co-spleeping : à éviter !

Hormis le fait que dormir avec son bébé peut être dangereux (risque d'étouffement notamment), cela crée une proximité entre lui et ses parents qui risque de s'installer au fil des jours, tout simplement parce que Bébé, heureux comme un roi et sécurisé à l'extrême entre les bras de Papa ou Maman, peut y prendre goût. Difficile ensuite de lui vanter les mérites de nuits tranquilles dans son propre lit ! Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas adopter une progression et faire des exceptions (lors de cauchemars, de poussées dentaires ou de maladie), mais par définition la chambre des parents n'est pas un lieu insignifiant : c'est celle de deux adultes qui ont besoin aussi de retrouver leur intimité.

La meilleure position pour bébé

Les études ont démontré que faire dormir le bébé sur le dos réduisait fortement le risque de mort subite du nourrisson. C'est pourquoi les bébés ne doivent être couchés sur le ventre qu'en cas d'indication médicale particulière. «Quand il est sur le ventre, le bébé peut facilement respirer l'air qu'il vient d'expirer, ce qui va conduire à une hypoventilation», explique le Dr Bernard Bedouret, pédiatre. «Par ailleurs, les échanges thermiques sont réduits par la position ventrale : la fièvre ou un environnement surchauffé risquent de faire monter dangereusement sa température », détaillent le Dr Dominique Leyronnas et Catherine Piraud‑Rouet dans «Le Guide de mon bébé au naturel». «Ainsi, un simple rhume expose un bébé qui a pris l'habitude de dormir sur le ventre au double risque de fièvre élevée et de gêne respiratoire.» Le couchage sur le côté à l'aide d'un cale-bébé est également déconseillé car le petit bout, dans une position inconfortable, va vouloir se dégager et peut se retrouver sur le ventre. Après plusieurs mois, quand l'enfant est capable de se retourner par lui‑même sur le ventre, il n'est pas utile de chercher à le remettre sur le dos.

La bonne literie pour bébé

Jusqu'à l'âge de 2 ans, l'enfant doit dormir :

- dans un lit rigide à barreaux ;

- sur un matelas ferme mais pas non plus trop dur, bien adapté aux dimensions du lit pour éviter que le bébé ne se coince entre le matelas et le cadre ;

- sans oreiller, ni drap, ni couette, ni objets mous comme des peluches pour éviter qu'il ne vienne y enfouir sa tête. L'enfant doit au contraire avoir le visage bien dégagé ;

- dans une turbulette ou une gigoteuse.

« Il ne faut pas que l'enfant soit emprisonné dans sa literie », commente le Dr Bedouret, pédiatre. Le tour de lit peut être dangereux, choisissez-en un qui ne soit pas trop rembourré car le bébé va avoir tendance à y nicher sa petite tête. Enfin, dans une étude présentée en mars 2011 et consacrée aux morts inattendues de nourrissons de moins de 2 ans, l'Institut national de veille sanitaire (Invs) déconseille, outre les cale-bébés, les oreillers anti-tête plate vendus dans le commerce pour les enfants de moins de 4 mois. Ils « peuvent se retrouver enfouis dans l'oreiller », indiquent les auteurs de cette étude.