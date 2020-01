L'Algérie, qui a mis en place un dispositif d'alerte et de riposte pour parer à tout imprévu, a donné des instructions à tous les médecins pour renforcer la prévention et prendre en charge les cas dès leur apparition, suit de près la situation et attend, à l'instar des autres pays du monde, les instructions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l'épidémie pour l'installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux, a déclaré Dr. Fourar à l'APS.

A l'instar des autres pays du monde, l'Algérie a déjà fait face aux virus à large propagation à l'instar du coronavirus, apparu ces dernières années et Ebola à travers la mise en place du système national relatif à cette épidémie.

«L'OMS n'a encore donné aucune instruction ou alerte, ni aux opérateurs économiques ni aux passagers, concernant l'apparition récente du Coronavirus en Chine pour mettre en garde contre les menaces du virus dans le monde». A l'instar des autres pays du monde, l'Algérie a mis en place un système national de surveillance épidémiologique pour faire face aux virus à large prévalence, à l'instar du Coronavirus et du virus Ebola. Selon les statistiques, le ministère chinois de la santé, 830 cas d'atteinte au Coronavirus dans 29 régions du pays, dont 25 personnes sont décédées et 1072 sont sous surveillance médicale.