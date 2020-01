Les 15 morts ont été recensés dans la capitale de la province, Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants où le virus a été détecté en premier, a précisé la Commission de la Santé de Hubei.

Wuhan est 13 autres villes de la province ont été confinées dans le cadre d'une opération de mise sous quarantaine sans précédent, afin de contenir la contagion respiratoire mortelle provoquée par ce virus qui s'est répandu à l'échelle nationale et dans plusieurs autres pays.

Outre les 15 décès supplémentaires à Hubei, 180 nouveaux cas ont été recensés dans la province, 77 d'entre eux pour la seule ville de Wuhan, la majeure partie des autres s'étant répandue dans de plus petites villes confinées.

Plusieurs de ces villes ont recensé leurs premiers cas de l'agent pathogène, pour le moment intitulé «2019-nCoV», selon la commission.

Les 180 nouveaux cas s'ajoutent aux 830 déjà confirmés en Chine, selon le dernier bilan. Ce virus peut provoquer des maladies bénignes chez l'humain, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le Sras (Syndrome respiratoire aigü sévère).

Des cas ont été confirmés jusqu'à présent en France, en Thaïlande, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, à Macau et aux Etats-Unis, et un cas suspect a été signalé à Hong Kong.

La circulation automobile «non-essentielle» interdite à Wuhan

L'armée chinoise déploie du personnel médical à Wuhan

Quatre-cent-cinquante médecins et autre personnel médical de l'Armée populaire de libération (APL) sont arrivés par avion à Wuhan (centre de la Chine) pour participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l'agence Chine nouvelle, citant les autorités militaires.

Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre le virus Ebola et le Sras, un virus similaire au coronavirus qui a contaminé depuis décembre près de 1.300 de personnes et fait 41 morts dans toute la Chine, a précisé l'agence de presse officielle.

La quasi-totalité des victimes ont succombé à Wuhan ou dans sa province, le Hubei. Le virus a voyagé ailleurs en Asie et a gagné la France et les Etats-Unis. Dans l'espoir d'enrayer la contagion, les autorités ont placé de facto jeudi la ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Plus personne n'est autorisé à quitter la ville. D'autres communes de la région ont pris des mesures similaires, bouclant au total plus de 40 millions d'habitants.

Chine nouvelle a précisé que les militaires, qui appartiennent aux armées de terre, de l'air et à la marine, étaient arrivés vendredi soir.

Ils doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale.

La Chine impose des mesures de dépistage dans les moyens de transport

Au moins 444 nouveaux cas de virus ont été découverts, portant le nombre total de personnes contaminées à 1.287, a précédemment précisé la Commission nationale de santé.

