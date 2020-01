Le Premier ministre albanais, qui sera à partir de dimanche en visite officielle en Allemagne, a dénoncé vendredi des propos jugés racistes sur des «joueurs de bonneteau albanais» tenus pendant une émission de la télévision allemande très regardée.

«Je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur impardonnable ou bien d'un stéréotype raciste erroné sur le peuple albanais, mais ces propos sont vraiment ignobles», a déclaré Edi Rama au quotidien allemand Bild, à propos de l'émission diffusée jeudi soir sur la chaîne de télévision publique allemande ZDF.

Au cours d'un des «talk shows» les plus regardés en Allemagne, le présentateur vedette Markus Lanz s'est emporté à l'égard de son invité, le ministre allemand des Transports Andreas Scheuer, et de son projet avorté de créer des péages autoroutiers en Allemagne.

L'accusant de ne pas répondre à ses questions et de s'abriter derrière un argumentaire juridique douteux dans la discussion, le présentateur a soudain lâché sur un ton courroucé : «On est à présent descendu au niveau des joueurs de bonneteau albanais».

«Ce n'est pas la première fois, et ça ne sera pas la dernière, que les Albanais sont la cible de journalistes paresseux. Mais quand cela vient en plus d'un média aussi réputé que la chaîne ZDF et d'une personne aussi écoutée que M. Lanz, cela fait très mal», a poursuivi Edi Rama, qui attend maintenant des excuses de la part du présentateur.

Le chef du gouvernement doit notamment rencontrer lundi la chancelière Angela Merkel.