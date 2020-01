Une puissante explosion dans un entrepôt industriel de la ville texane de Houston, tôt vendredi matin, a causé la mort d'au moins deux personnes, vraisemblablement des employés de l'entreprise en cause, et fait d'importants dégâts.

«Nous avons (...) au moins deux morts confirmés», a déclaré à la presse le chef de la police de Houston, Art Acevedo. L'explosion, qui «a été ressentie à bonne distance» selon lui, s'est produite vers 04H15 locales (10H15 GMT) dans un entrepôt du nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée et de nombreux dommages.

Une caméra de surveillance a capté la forte explosion. On y voit une boule de feu s'élever dans les airs. Sur des images aériennes filmées plus tard et retransmises par les télévisions américaines, on pouvait voir des bâtiments détruits et des débris calcinés d'où s'échappait de la fumée blanche.

Il y a une «forte probabilité» pour que les deux victimes soient des employés de l'entreprise à laquelle appartenait l'entrepôt en cause, a déclaré le chef de la police.

Seules deux personnes étaient portées disparues et leur voiture était sur les lieux de l'explosion, a-t-il expliqué, avertissant toutefois qu'il fallait attendre les résultats de l'identification afin d'être sûr «à 100%».