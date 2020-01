Le bilan des victimes du séisme ayant secoué plusieurs provinces turques est passé à 22 morts, selon le ministre turc de l'intérieur, Süleyman Soylu.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation Murat Kurum, et le ministre de la Santé Fahrettin Koca dans la province d'Elazig à l'est du pays, M. Soylu a fait état de 22 morts, dont 18 à Elazig et quatre à Malatya alors que 39 personnes ont été sauvées des décombres.

Dans ce contexte, le ministre turc de l'Intérieur a expliqué avoir décidé de vider la prison de la province d'Ad?yaman en raison des dommages causés par le tremblement de terre.

De son côté, le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca a fait savoir que «les hôpitaux ont accueilli 1.031 blessés, dont 34 en soins intensifs».

Un précédent bilan de la faisait état d'au moins 20 morts.

Vendredi soir, un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a secoué la région d'Elazig, dans le sud-est de la Turquie. Dans un communiqué relayé par l'agence Anadolu, la Direction turque des Catastrophes Naturelles et des Situations d’Urgences (AFAD), a fait savoir que la région a été témoin de 10 secousses, dont la force a dépassé 4 degrés, alors que le total des répliques a atteint 148.