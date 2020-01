Six (6) personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées dans 14 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec une (01) personne décédée et 12 autres blessées suite à 03 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 29 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes bains dans plusieurs habitations et maisons au niveau des wilayas d'Oum El-Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa, Relizane, Tipaza, Constantine et Mascara.

Toutefois, il a été déploré le décès d’une femme âgée de 58 ans suite à l'inhalation du monoxyde de carbone d’un chauffe-eau à la rue climat de France commune de Bouzaréah wilaya d’Alger.

Le bilan de la Protection civile a rappelé, dans la lancée, que la wilaya de Jijel a connu vendredi aux environs de 08h24 mn une secousse tellurique d’une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter.

L'épicentre qui a été localisé à 5 km Nord- Est de la ville d’El Aouana, a été ressenti au niveau des wilayas de Mila, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdes et Skikda.

Elle a été suivie de 03 répliques à des temps différents sans enregistrer de dégâts humaines ou matériels.

Dans le même contexte, quatre (04) étudiantes universitaires prises de panique ont été traitées sur place au niveau de la résidence universitaire Tassoust commune de Bordj El-Amir Abdelkader, indique le même bilan.