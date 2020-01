Une campagne de prévention des risques de conduite dangereuse a été lancée, samedi, à Médéa, en direction des conducteurs de transport en commun et de marchandise, dans le but de "réduire les pertes humaines" et "garantir plus de sécurité sur nos routes", a indiqué le directeur local du transport.

Un point d’information, animé par des représentants de la gendarmerie, la sureté nationale, la protection civile et les directions du transport et des travaux publics, a été installé au niveau de la station intermodal de Médéa, en vue d’informer les transporteurs de l’importance du respect des règles de conduite et leur rappeler également les conséquences dramatiques du manquement au code de la route, a fait savoir Bensaad Kessar.

Outre la distribution de prospectus aux conducteurs d’autobus et de camions, transitant par le réseau routier de la wilaya, des portes ouvertes seront organisées, durant la durée de cette campagne, qui s’étalera jusqu’au 8 février prochain, dans les grandes agglomérations urbaines situées à proximité des principaux axes routiers, en l’occurrence Berrouaghia et Ksar-el-Boukhari, desservies par la route nationale N 1, ou Beni-Slimane et Tablat, traversées respectivement par les RN N 18 et 8, a-t-il signalé.

L’objectif, touché le plus grands nombre de transporteurs qui empruntent quotidiennement ces axes et essayer de leur faire "prendre conscience" des risques engendrés, en cas d’infraction au code de la route, des conséquences sur les autres usagers de la route de comportements irresponsables, a indiqué ce responsable, précisant que cette campagne sera mise à profit pour "rappeler" à ces conducteurs les sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à ce code.