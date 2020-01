Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a annoncé mercredi à Mostaganem que son instance compte créer une nouvelle structure d’organisation pour encadrer les échéances électorales à l’avenir au lieu et place du système adopté actuellement.

Lors d’une conférence de presse animée en marge d'une réunion de concertation avec les membres et représentants de l’ANIE de huit wilayas dans l’Ouest du pays, M. Charfi a souligné que la nouvelle structure qui renfermera des compétences de la société «devra renforcer le travail de l'ANIE en toute autonomie et impartialité.» Le président de l'ANIE a ajouté que cette structure renforcera l'ANIE en ressources humaines, «ce qui permettra d’encadrer les opérations électorales dans de meilleures conditions», tout en saluant la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune portant sur l’amendement de la Constitution.

L'Autorité nationale indépendante des élections, a-t-il souligné, poursuivra ses missions en écoutant tous les organismes nationaux, en observant et en surveillant tout ce qui lui est dévolu comme missions, notamment pour ce qui concerne les échéances électorales.

Dans ce même ordre d’idées, M. Charfi a indiqué que d’autres rencontres similaires seront tenues avec tous les coordinateurs de wilayas de l'ANIE, déclarant qu'il s'agit-là d'une préparation pour les rendez-vous électoraux prochains.

Ont pris part à cette rencontre, des coordinateurs de wilayas de l'Autorité nationale indépendante des élections d'Oran, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Mascara, Relizane, Ain Temouchent et Chlef et les délégués communaux de la même autorité dans les wilayas de l’Ouest.

Mohamed Charfi assistera, demain jeudi, à la conférence nationale universitaire pour enrichir le projet d'amendement de la Constitution, initiée par le Conseil national des professeurs de l'enseignement supérieur en coordination avec l'université de Mostaganem et qui verra la présence de professeurs et d'experts des universités d'Alger, Oran, Constantine, Annaba, Mostaganem, Djelfa et Tébessa.