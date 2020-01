Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a appelé jeudi à partir de Mostaganem l'élite nationale à «contribuer au processus d'édification d'une Algérie nouvelle, dans l'intérêt de la Nation».

«L'élite nationale est le noyau actif et le véritable moteur de tout processus de développement», a souligné M.

Charfi à l'ouverture d'un colloque national dédié à l'enrichissement du projet de révision de la Constitution.

Le président de l'ANIE a évoqué à cet égard «l'histoire du mouvement estudiantin et de l'élite qui avaient rejoint la glorieuse Révolution de Novembre 1954 et contribué dès l'indépendance à la construction du pays».

Il a exhorté, dans ce sens, le corps universitaire à participer, aux côtés de l'ANIE, à la réussite des objectifs ciblés, rappelant que l'instance qu'il préside s'attelle à la création d'une nouvelle structure d’organisation pour encadrer les échéances électorales.

M. Charfi a, par la même occasion, salué «le rôle efficient du corps académique dans la réussite du processus électoral qui avait permis aux Algériens de choisir leur président en toute transparence, marquant ainsi le grand retour de l'Algérie sur la scène internationale». Le colloque de Mostaganem est organisé par le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) en coordination avec l'université «Abdelhamid Ibn Badis» (UMAB).

Plusieurs communications et ateliers thématiques sont au programme du colloque devant déboucher vendredi sur des propositions susceptibles d'enrichir le projet d'amendement de la Constitution comme recommandé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.