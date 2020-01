La première édition du Salon de l'entrepreneuriat Mokawil sera tenue les 21 et 22 mars prochain au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger et le 9 avril à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration (ESHRA) d'Oran, a indiqué jeudi un communiqué de l'entreprise organisatrice.

Dédiée à l'encouragement de l'entrepreneuriat (création, développement, reprise, franchise, innovation, financement), cette manifestation économique tend à être «le plus grand carrefour de créateurs et chefs d'entreprises en Algérie, a expliqué l'entreprise organisatrice Taywalt, spécialisée dans l'evènementiel et les technologies destinées aux évènements et manifestations. Le salon Mokawil se présente également comme «la plus grande plateforme» du networking et de mise en relation, permettant aux entrepreneurs, créateurs et dirigeants d'entreprises d'en profiter pour développer leurs réseaux, partager leurs expériences, tester, financer et développer leurs projets, et aussi se faire accompagner par des professionnels, selon les organisateurs. Il a pour but de vulgariser l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, les encourager à oser, sensibiliser le vivier entrepreneurial de la communauté algérienne et le monde économique algérien, identifier les porteurs d'idées de projets afin de les mettre en relation directe avec les operateurs d'accompagnement, publics et privés et aider ces jeunes à être visibles auprès des clients potentiels, des investisseurs et les médias. Le Salon Mokawil également la rencontre directe des professionnels du secteur (réseaux d'accompagnement, organismes publics de soutien à la création, banques, financeurs, business angels, aide au bussiness plan, experts comptables, avocats, notaires, assurances, domiciliation, pépinières, couveuses et incubateurs, aide au développement commercial, acteurs du numérique, hébergeurs, operateurs télécoms et internet, accélérateurs, organismes de formation, coaching) avec des visiteurs (entrepreneurs, repreneurs, dirigeants d'entreprises, innovateurs, porteurs de projets, chercheurs de conseil, chercheurs de collaborateurs, chercheurs de financement). Un site web www.mokawil.com a également été dédié a cet évènement économique.