L’expert en finances et ancien ministre des Finances, Abderahmane Benkhelfa, a considéré jeudi à Annaba que la loi de finances 2020 représente un dispositif «opératoire» contenant «des dispositions fiscales nouvelles à gérer avec réalisme et lucidité pour éviter les risques fiscaux».

Dans une conférence intitulée «la loi de finances 2020 et son impact sur l’entreprise», l’expert a considéré que cette loi revêt un caractère «de transition vers une économie qui requiert davantage un système fiscal plus efficace».

L’entreprise et les divers acteurs de l’économie doivent se mettre en diapason avec les nouvelles dispositions fiscales par une gestion moderne des finances de l’entreprise et par la formation des agents chargés des finances au sein des entreprises. Cette loi prépare la fondation d’une économie génératrice de richesse, a estimé l’intervenant qui a rappelé les dispositions relatives au commerce électronique, les avantages fiscaux accordés aux entreprises innovantes.

Les débats ont abordé la loi de finances complémentaire 2020 et «les correctifs à introduire pour raffermir l’orientation vers l’édification d’une économie fiable et réelle».

M. Benkhelfa a également souligné l’importance de la modernisation des entreprises et du développement de leur compétitivité, estimant que l’entreprise innovante se développe au sein d’un tissu de grandes entreprises consommatrices des services proposés.

Cette rencontre a été organisée par la chambre du commerce et de l’industrie CCI-Seybous en présence d’opérateurs économiques et représentants des organisations professionnelles et jeunes entrepreneurs.