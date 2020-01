«L’objectif de cet atelier est de débattre sur les différentes problématiques liées à la transformation, le stockage, la commercialisation et l’exportation de la pomme de terre afin de proposer des solutions pour augmenter la transformation de ce produit agricole stratégique pour l’Algérie», a précisé la même source .

Il s’agit également de créer une plateforme de dialogue entre les industriels de la transformation de pomme de terre et les Pouvoirs Publics afin de s’organiser autour d’un projet structurant englobant tous les acteurs de la filière, ajoute le communiqué.

Cet atelier a vu la participation de plus de 30 industriels activant dans cette filière, du Centre technique des industries agroalimentaires et de la Chambre nationale de l’agriculture.

Dans le cadre de l'encouragement de la production nationale, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré mercredi lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux publics et privés: « Je le répète devant vous de manière solennellement, nous sommes prêts à donner des instructions aux banques afin d'aider toute personne qui investit dans le développement ou la transformation de la production nationale en leur accordant des crédits pouvant atteindre 90% de la valeur du projet, en sus de la priorité en ce qui concerne le foncier industriel».

Pour absorber la surproduction enregistrée dans la filière pomme de terre, des chambres froides ont été mises gratuitement à la disposition des agriculteurs.

Cette disposition leur permettra de stocker leurs récoltes de pomme de terre, après la réalisation d'une grande production cette saison.

Au total, 20.000 tonnes de pomme de terre sur une production de 1,5 million de tonnes ont été stockés à ce jour.

Le Système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC) dans la filière de la pomme de terre a été activé début janvier 2020, permettant ainsi aux agriculteurs de bénéficier de l'accompagnement de l'Etat dans la prise en charge des coûts de stockage.

A noter que 33 opérateurs assurent, en coordination avec les producteurs, le traitement du surplus de production enregistré au niveau de plusieurs wilayas, notamment Bouira, Aïn Defla, El-Oued, Skikda, Boumerdes et El-Taref.