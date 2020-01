Les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye visant à établir la coordination ainsi que la concertation entre ces pays et les acteurs internationaux concernant le dossier libyen, ont pris fin jeudi à Alger.

Lors de cette rencontre, les participants ont passé en revue les derniers développements en Libye à la lumière des résultats des bons offices de l'Algérie en direction des composantes libyennes et des parties internationales agissantes, et ceux des efforts internationaux pour permettre aux frères libyens de prendre en main le processus de règlement de la crise dans leur pays, loin de toute ingérence étrangère, quelle qu'en soit la nature. «Les Libyens sont capables de dépasser leurs différends par la voie du dialogue et de la réconciliation nationale et de parvenir à un règlement politique à même de sortir le pays de sa crise», a réaffirmé, à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Outre M. Boukadoum et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, ont pris part à cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie Sabri Bachtobji (par intérim), de l'Egypte, Sameh Choukri, du Tchad, Chérif Mahamat Zene, du Mali, Tiébilé Dramé, ainsi que le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas et les représentants des ministres des Affaires étrangères du Niger et du Soudan.