Lors d'une réunion consultative des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, tenue à l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les chefs de la diplomatie «ont exprimé leur profonde préoccupation vis-à-vis de la gravité de la situation que traverse la Libye et son impact négatif sur la sécurité et la stabilité des pays voisins, en soulignant leur totale solidarité avec le peuple libyen», indique un communiqué de presse à l'issue de la réunion.

A cette occasion, ils ont appelé à la préservation de la sécurité en Libye, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi qu’au rejet des interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise et la rendre plus complexe.

A ce titre, les ministres ont insisté «sur la nécessité pour toutes les parties libyennes à rester engagées dans le maintien du cessez-le-feu, exprimant leur espoir que les frères libyens s’engagent dans un règlement pacifique de la crise libyenne, loin de toute solution militaire et d’intervention étrangère, y compris les milices et les mercenaires, pour favoriser l’organisation des élections transparentes qui répondent aux aspirations du peuple libyen et préserve l’indépendance de la Libye, son unité et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire».

Ils ont, en outre, insisté sur leur «rejet catégorique du terrorisme, de la violence, quelque soit sa forme ou sa source», appelant «les frères libyens à revenir au processus politique, sous l’égide des Nations Unies, dans le cadre de l’Accord politique libyen et des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes», réaffirmant leur «soutien aux efforts et aux initiatives visant à trouver une solution à la crise libyenne ainsi qu’aux résultats de la Conférence de Berlin qui a consacré le rôle pivot de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies, Ghassan Salamé, dans le processus politique et la réconciliation nationale en Libye, en y associant les pays voisins de la Libye et l'UA».

A cet égard, les hauts responsables ont souligné l’importance de la sécurité des frontières de leurs pays avec la Libye et la nécessité de la coordination et de la coopération en vue de faire face à tous les risques qui menacent la sécurité et la stabilité de la Libye et de tous les pays de la région ainsi que ceux du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères ont, dans leur communiqué, rendu hommage aux efforts déployés par l’Algérie au cours de la période précédant la Conférence de Berlin et qui se sont traduits par les visites de plusieurs délégations de Haut niveau parmi lesquelles les représentants des parties dans la crise libyenne.

Ils ont également salué l’annonce par l’Algérie, au cours de la Conférence de Berlin, de sa disposition à abriter des rencontres entre les frères libyens en vue de rapprocher les vues et de les appeler à revenir à la table des négociations et au dialogue, afin de mettre un terme à la crise libyenne et de préserver l’unité de peuple libyen et sa souveraineté.

Ils ont décidé, lors de cette réunion, de continuer à se concerter, chaque fois que nécessaire, pour faire connaitre la position des pays voisins de la Libye à la communauté internationale. Enfin, les ministres et les chefs de délégation ont exprimé «leurs remerciements et leur appréciation à l’Algérie pour avoir pris l’initiative d’abriter cette réunion des pays voisins de la Libye».

Les ministres des Affaires étrangères et les chefs de délégation ont exprimé, également, «leurs remerciements et leur gratitude au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour avoir bien voulu accorder une audience aux participants ainsi que pour sa vision et ses éclaircissements sur les développements qu’a connu la crise libyenne et l’importance du rôle des pays voisins dans son règlement», conclut le communiqué. La réunion consultative des pays voisins de la Libye, tenue jeudi à Alger, a permis de débattre de la grave situation en Libye et ses implications sur les pays voisins.

Elle a débattu également les voies et moyens à même d’apporter un soutien au processus de sortie de crise en Libye. La réunion consultative a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de l’Egypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad et du Niger et celui du Mali.

Le ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale de l’Allemagne a fait une présentation sur les conclusions de la Conférence de Berlin.