Selon une étude menée par l'Université Cardenal Herrera de Valence auprès de 245 personnes âgées de 65 ans et plus, bien dormir et lire sont indispensables pour conserver une bonne santé mentale.

Sur l'ensemble des seniors étudiés par les universitaires espagnols, 12% étaient atteints de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer ou autres formes de démence). Les chercheurs se sont aperçu que les personnes qui dormaient trop ou pas assez (c'est-à-dire moins plus de 8 heures ou moins de 6 heures) et qui ne pratiquaient aucune activité intellectuelle, avaient plus de risques de développer des troubles cognitifs.

Un risque multiplié par trois quand on ne lit pas

Ainsi, les témoins qui admettaient ne pas lire du tout étaient 3,7 fois plus susceptibles de présenter un trouble cognitif par rapport aux grands lecteurs. Les personnes qui lisaient de manière occasionnelle voyaient quant à elles leur risque multiplié par 2,5.

Quant aux personnes du panel qui dormaient trop ou pas assez, elles étaient 2,6 fois plus susceptibles d'enregistrer des troubles cérébraux que celles qui dormaient raisonnablement entre 6 et 8 heures par nuit.

Eviter aussi les somnifères

Mais bien dormir ne veut pas dire sombrer dans le sommeil avec des somnifères. Selon une autre étude récente, la consommation de tranquillisants et de somnifères contenant des benzodiazépines favoriserait le développement de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, 44 millions de personnes dans le monde souffrent d'une perte importante de leurs capacités cognitives et d'ici 2050, ce nombre devrait être multiplié par trois.