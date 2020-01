Selon une étude réalisée à Chicago, le manque de sommeil réduirait la tolérance du corps humain au glucose et entrainerait également une résistance à l'insuline, une hormone de régulation du glucose.

L'expérience a été réalisée sur des hommes et des femmes quadragénaires. Ces personnes n'ont pratiqué aucune activité physique et se sont nourris sans contrainte pendant tout la durée de l'étude. En réduisant leur temps de sommeil de 8,5 heures à 5,5 heures par nuit, les taux de sucre de ces personnes étaient comparables à ceux des diabétiques.

Le manque de sommeil, associé à une alimentation trop riche ainsi qu'à une absence d'activité physique, augmenterait donc le risque de diabète.