On sait que le manque de sommeil joue défavorablement sur notre humeur et nos performances. Des chercheurs de l’université de Californie à San Diego aux Etats-Unis viennent de démontrer que les personnes qui peinent à fermer l’œil de la nuit mémorisent moins bien les choses que les autres. Dans la revue Sleep, ils expliquent avoir comparé à l’aide de l’imagerie à résonance magnétique (IRM) le fonctionnement cérébral de 25 personnes souffrant d’insomnie à celui de 25 bons dormeurs.

Les IRM ont été réalisées pendant que les participants passaient des tests de mémoire. «Nous avons découvert que les insomniaques n’activent pas correctement les régions cérébrales essentielles à la réalisation de taches de mémorisation. Et ils ne débranchent pas les régions cérébrales non nécessaires à ces taches», résume le professeur Sean Drummond, un des co-auteurs de l’étude, cité par la BBC.

En d’autres termes, chez les personnes en manque de sommeil, le fonctionnement du cerveau n’est pas optimisé comme il devrait l’être. «Cette donnée nous aide à comprendre que les insomniaques n’ont pas seulement des difficultés à dormir, mais leur cerveau ne fonctionne pas efficacement la journée».

Les chercheurs s’interrogent encore sur la cause exacte du phénomène : est-ce l’insomnie qui entraîne ce dérèglement cérébral ou bien le dysfonctionnement cérébral qui est à l’origine de cette insomnie ? De prochaines études pourront peut-être apporter un début de réponse.