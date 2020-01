Tarek Belaribi a été installé, jeudi, dans le poste de directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), en remplacement de Saïd Rouba, appelé à d'autres fonctions, a indiqué un communiqué du ministère de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. S'exprimant lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège du ministère, le ministre du secteur, Kamel Nasri a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts pour la réalisation des projets de logements tracés dans le cadre du programme sectoriel, a précisé le communiqué. Il a souligné, en outre, l'impératif pour l'Agence d'ouvrir les portes du dialogue avec les souscripteurs et d'accélérer la cadence de réalisation des logements Location-Vente pour leur réception dans les délais fixés, a conclu la source.