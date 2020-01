Sahara Occidental: Les décisions unilatérales de la Centrafrique et Sao Tomé-et-principe constituent une nouvelle violation du droit international

L'Algérie a pris connaissance des décisions unilatérales des gouvernements de la République centrafricaine et de Sao Tomé-et-principe d'ouvrir des représentations consulaires à Laayoune, ville occupée du Sahara Occidental et qui constituent une nouvelle violation des normes du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Ces décisions qui ne peuvent en aucun cas avoir un quelconque effet sur le statut juridique du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, représentent une nouvelle violation des normes du droit international, des décisions et des résolutions pertinentes du Conseil du Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la question du Sahara Occidental», a ajouté le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a encore indiqué que ces décisions «transgressent aussi les fondements même des relations entre les pays africains tenus de se conformer en toutes circonstances aux règles et principes de l'Union Africaine, lesquels impliquent un devoir d'unité et de solidarité entre les pays fondateurs de l'Union». Ces décisions «ne concourent pas, enfin, à favoriser l'interaction requise entre les pays africains et risquent de compromettre sérieusement leur marche résolue vers la réalisation des objectifs qu'ils se sont assignés et qu'ils ont consignés dans l'acte constitutif de l'Union», a conclu le communiqué.