Les moyens de promotion des échanges commerciaux bilatéraux ont été, jeudi à Alger, au centre des entretiens entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig et l'ambassadeur de l’Etat de Palestine, Amine Ramzi Makboul, indique un communiqué du ministère.

Lors de l'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a salué les relations «historiques et fraternelles» liant les deux pays, affirmant que son département ministériel poursuivra ses efforts visant à renforcer la coopération et à aplanir les entraves auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques palestiniens en Algérie ainsi que la réception des produits palestiniens, ajoute la même source. Le ministre a mis en avant les perspectives de partenariat offertes aux deux parties, relevant que l'Algérie aspire à exporter ses produits vers la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Pour sa part, le diplomate palestinien s'est dit pleinement disposé à soutenir toute initiative émanant de la partie algérienne à même de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux, conclut le communiqué.