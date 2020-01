Lors de cette audience, «le Président de la République a insisté sur la détermination de l'Algérie à ne ménager aucun effort en vue d'empêcher l'effusion du sang dans ce pays frère et mettre fin aux souffrances du peuple libyen, à travers le rapprochement des vues entre les frères libyens, en les incitant à mettre fin aux hostilités et à retourner à la table du dialogue inter-libyen à même de préserver l'unité du peuple et garantir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire», a précisé la même source.

Dans ce contexte, il a rappelé «les résultats positifs issus de la Conférence de Berlin, notamment en ce qui concerne la consolidation de la trêve, l'embargo sur les armes et la reprise du processus politique», soulignant «l'importance du rôle des pays voisins de la Libye qui souffrent également de ce conflit et de ses répercussions graves sur la stabilité et la sécurité de la région». Le Président de la République a tenu a souligner «la nécessité de renforcer la coordination et d’intensifier la concertation entre ces Etats et avec les acteurs internationaux, en vue d’accompagner les Libyens dans le processus de règlement politique de cette crise». Pour leur part, les ministres participant à cette rencontre «ont remercié le Président Tebboune pour cette initiative et lui ont transmis les salutations de ses homologues».

Ils ont exprimé également «leur attachement à une solution pacifique à la crise libyenne et leur profonde inquiétude quant aux immixtions étrangères, au soutien militaire accordé aux parties belligérantes et à l’envoi de mercenaires, de terroristes et de combattants étrangers en Libye, ayant ainsi un impact négatif sur la sécurité et la stabilité de ce pays». Cette rencontre a été l'occasion «pour le Président de la République d'évoquer avec ces ministres les questions bilatérales, et de leur demander de transmettre aux présidents de leurs pays ses sentiments de considération, d'amitié et de respect ainsi que sa sincère volonté d’approfondir et d’intensifier la coopération bilatérale avec leurs pays», a conclu le communiqué.