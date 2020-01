Pas moins de 625 millions DA ont été mobilisés par les pouvoirs publics pour l’acquisition de matériel biomédical moderne de haute qualité au profit du secteur de la santé de la wilaya de Ghardaia, a-t-on appris jeudi de la direction locale de la Santé et de la population (DSP).

Ce financement a permis l’acquisition d’un appareil d’imagerie médical par résonnance magnétique (IRM) destiné à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaia, pour un montant de 150 millions DA, ainsi qu’un scanner polyvalent à 16 barrettes le plus puissant du marché destiné à l’Hôpital de Métlili, pour un montant de 60 millions DA, a indiqué à l’APS le DSP, Ameur Benaissa.

Vingt-huit générateurs d’hémodialyse et trois stations de traitement d’eau pour l’hémodialyse, acquis pour 105 millions DA, ont été également remis aux structures sanitaires chargées de l’hémodialyse dans la wilaya au nombre de cinq centres (Métlili, El-Menea, Ghardaia, Berriane et Guerrara), a-t-il ajouté.

En plus de ces équipements, le secteur de la santé vient d’acquérir, pour 110 millions DA, six (6) ambulances médicalisées et cinq autres d’évacuation sanitaires affectées aux différentes structures de santé de la wilaya, notamment les localités enclavées, pour le transfert des malades et autres accidentés vers les lieux de soins les plus proches, a-t-il poursuivi. Des projets dédiés au renfoncement et à la modernisation des infrastructures de santé ainsi que le rapprochement des zones urbaines, viennent d’être réalisés et concernent la construction et l'équipement en matériel d’une polyclinique dans la nouvelle zone urbaine de Bouhraoua (périphérie de Ghardaia) pour un montant global de 200 millions DA, la réalisation d’une urgence médico-chirurgicale (UMC) à El-Menea pour 160 millions DA ainsi que l’aménagement et la mise à niveau de structures de santé dan s la wilaya pour 140 millions DA, a détaillé M.Benaissa .

Le DSP a mis en relief, par ailleurs, les efforts visant à réduire les disparités en matière d’équipements médicaux, précisant que les actions entreprises visent à optimiser le rendement des praticiens et démocratiser l'accès aux matériels médicaux, en plus de garantir une bonne et équitable offre en matière de soins afin de permettre à la population d'accéder à des soins de qualité là où ils se trouvent, surtout dans le monde rural et les zones éloignées.

La wilaya de Ghardaia compte 04 établissements publics hospitaliers (Ghardaia, Berriane, Métlili, Guerrara et El-Menea), un établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfants, cinq (5) établissements publics de santé de proximité, 23 polycliniques, 98 salles de soin, quatre (4) cliniques privées ainsi que deux (2) centres médicaux privés spécialisé dans la fertilité et la procréation ainsi que l’imagerie médicale.