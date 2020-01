Le virus devrait atteindre son pic en février prochain, malgré un «hiver moins rigoureux qu'à l'accoutumée», a déclaré à l'APS Dr Fourar, citant la majorité des cas ayant été hospitalisés durant cette saison.

Deux (2) personnes âgées respectivement de 38 et 51 ans sont mortes ces derniers jours dans les wilayas de Tébessa et de Bordj Bou Arreridj, a fait savoir le responsable, invitant les groupes de population à risque à se faire vacciner avant que le virus n'atteigne son pic.

Le dernier lot disponible à l'Institut Pasteur, soit 170.000 doses de vaccin antigrippal sur les 2,5 millions de doses importées cette année, a été distribué, a-t-il indiqué, affirmant que des doses supplémentaires seront importées en cas d'épuisement de ce stock et de changements brusques de températures susceptibles d'augmenter la propagation de l'épidémie.

Le responsable du Centre de référence de la grippe saisonnière à l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr.

Fawzi Derrar avait souligné que la vaccination devrait être «obligatoire» pour les corps médical et paramédical qui sont exposés au virus, ce qui nécessite une prévention lors de l'exercice de leurs fonctions, à l'instar de ce qui est en vigueur dans plusieurs pays.

Par ailleurs, M. Derrar a considéré que le vaccin antigrippal constitue «l'unique moyen» pour protéger les catégories les plus exposées au virus, à l'instar des malades chroniques, des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants, outre le renforcement des mesures préventives, appelant à «isoler» les malades pour éviter la contagion.

Il a également mis en garde contre la prise excessive des antibiotiques lorsque les sujets non vaccinés contractent le virus, précisant que ces médicaments, qui sont inefficaces et coûteux pour la CNAS, affaiblissent le système immunitaire du malade et développent une résistance des bactéries à ces médicaments.

Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, rappelle-t-on, avait organisé plusieurs campagnes nationales et régionales de sensibilisation au niveau des centres de santé de proximité, tout en diffusant des spots publicitaires à la télévision et à la radio nationale pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la vaccination qui se poursuivra jusqu'au mois de mars 2020.