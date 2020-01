Dix personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau transportant 20 travailleurs migrants au large des côtes de l'île indonésienne de Sumatra, ont annoncé les services de secours jeudi.

L'embarcation en bois qui se dirigeait vers la Malaisie voisine a commencé à prendre l'eau lorsque de grandes vagues ont inondé le bateau mardi soir.

«Il y avait 20 personnes à bord, 10 d'entre elles ont été sauvées, mais 10 autres sont recherchées», a indiqué Leni Tadika, un responsable local des services de secours sur la chaîne Metro TV. Les migrants qui ont survécu portaient des gilets de sauvetage et ont été repérés par des pêcheurs mercredi.

Selon la police il s'agit de migrants illégaux. Des Indonésiens traversent régulièrement vers la Malaisie dans l'espoir de trouver des emplois plus rémunérateurs dans le bâtiment ou les plantations d'huile de palme.

Les naufrages sont courants dans l'archipel d'Asie du Sud-Est où les standards de construction et d'entretien des bateaux sont laxistes.