L’association culturelle Kounouz de Béchar a célébré mercredi dans la soirée la fête de Yennayar avec les médecins spécialistes Cubains en exercice dans cette wilaya, au cours d’une cérémonie organisée à la clinique ophtalmogique régionale Algéro-Cubaine.

La célébration de l’une des fêtes traditionnelles algériennes avec ces médecins spécialistes et autres personnels paramédicaux Cubains, s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’amitié et de la solidarité entre les deux peuples, a indiqué Mme Fadila Laoufi, présidente de l’association. Elle vise à faire connaitre à ces spécialistes les différents aspects du patrimoine culturel et traditionnel algérien, a-t-elle précisé.

«A travers le partage de nos traditions avec les praticiens spécialistes, nous voulons aussi leur rendre hommage pour leur contribution à la prise en charge médicale des différentes pathologies et de leur assistance médicale aux patients du Sud-ouest et d’autres régions du pays», a-t-elle souligné. «Ces spécialistes contribuent depuis des années à la prise en charge de plusieurs pathologies, notamment en gynécologie et ophtalmologie, au niveau de différents centres de santé de la wilaya et au niveau de la clinique ophtalmologique de Bechar, dans un cadre marquant la forte coopération Algéro-Cubaine», a-t-elle ajouté. Plusieurs médecins spécialistes cubains présents à cette cérémonie se sont déclarés heureux de prendre part à la célébration de la fête de Yennayar avec les membres de l’association «Kounouz» et ses invités, «Cette initiative démontre une fois de plus, l’indéfectible amitié entre les deux peuples», ont ils déclaré.

Des représentants de la société civile ainsi que ceux du conseil régional de déontologie médicale du Sud-ouest ont pris part à la cérémonie.