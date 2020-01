L'opération de traitement de 75 hectares d’arbres de pin d’Alep contre la chenille processionnaire est en cours dans la daira d'Ain Sefra (sud de la wilaya de Nâama), a-t-on appris jeudi auprès de la subdivision forestière de la daira.

Des équipes de la subdivision ont initié, dans le cadre de cette campagne, une opération d'éradication des nids de cet insecte ciblant 60 ha au niveau de la bande forestière du mont Mekalis, situé à 40 km au nord de la commune d'Ain Sefra, et 15 ha de l'espace boisé entourant cette ville, a indiqué le chef de la subdivision, Aouragh Abdelkader.

Dans le but de protéger le patrimoine forestier de la région sud de la wilaya de Nâama, la subdivision d'Ain Sefra a pris des mesures préventives en lançant cette opération, confiée à l’entreprise publique de génie rural et portant sur l'élimination des nids de la chenille processionnaire dévastatrice qui se reproduit rapidement et menace les pinèdes en l'absence de traitement en temps opportun, a souligné la même source.

Les efforts, visant à valoriser le patrimoine forestier dans les régions souffrant de la désertification au sud de la wilaya, notamment à Ain Safra et Tiout, ont permis, l'année écoulée, la plantation d'arbustes forestiers sur une superficie de 14 ha de ceintures forestières pour protéger les zones urbaines, les chemins de fer et les routes, selon le même responsable.

En outre, une piste boisée a été ouverte l'an dernier sur 10 kilomètres au mont Merghad, reliant les localités de «El-Makhizen» et «Yalffaloufa», au sud de la daira d'Ain Safra, a indiqué Aouragh Abdelkader.