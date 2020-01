Une enveloppe de dix (10) millions DA a été dégagée pour la réalisation d’une opération de réhabilitation de routes urbaines sur le territoire de la commune de Hassi-R’mel (Laghouat), a-t-on appris jeudi des responsables de cette collectivité.

L’opération, scindée en trois tranches financières, cible les routes urbaines de la nouvelle ville de Bellil, la localité de Bouzbaier et la ville de Hassi-R’mel, a indiqué le président de l’Assemblée populaire (P/APC) de Hassi-R’mel, Amar Benathmane.

La commune s’est vue également accorder, dans le cadre du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, d’autres financements destinés à la réalisation de cantines scolaires devant servir des repas chauds aux élèves, en plus d’aires de sports en milieu scolaire, et l’équipement de l’éclairage en lampes économiques, a-t-il ajouté.

Cette collectivité enregistre la réalisation, en cours, de trois écoles primaires «pilotes» alimentées en énergie solaire, une initiative devant être généralisée prochainement à d’autres structures publiques.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’exploitation des énergies renouvelables au niveau des établissements et organismes publics, selon la même source.